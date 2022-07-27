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Сколтех предлагает развернуть в России сети 6G (и миновать 5G) за 30 млрд рублей
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Источники издания «Коммерсант» сообщают, что представители Сколтеха и НИИ радио выступили с инициативой запросить поддержку из бюджета примерно на 30 млрд рублей для развития отечественного проекта сетей 6G!

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«Перепрыгивать» стандарт 5G, по замыслам инициаторов проекта, придётся всем технологическим компаниям в России и, конечно, операторам связи.

За 30 млрд из бюджета планируется разработать оборудование, которое представляло бы собой полный комплекс от прототипов до действующих образцов, которые можно передать на производство, а также создать нормативно-правовые документы и отечественную элементную базу.

Ситуация с 5G в России сейчас довольно печальная. Операторы связи строят сети, но они пока что не используются в коммерческих целях нигде в стране. Неясен и вопрос частот для сетей 5G.

Операторы неоднократно делали запрос о выделении нужного диапазона для оптимальной работы 5G, но так и не получили ответов. Теперь же, по новой «дорожной карте» сеть 6G должна работать в диапазоне от 95 Гигагерц до 3 Терагерц и это потребует полной перестройки сетей связи.

Ранее во всей истории телекоммуникаций Терагерцовый диапазон официально не выделялся никогда и никому. Сказать точно, насколько он будет подходить для передачи данных и будет ли он безопасен для человека, нельзя. Никто эти аспекты не изучал и не проводит исследований.

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