Наследный властитель саудитов хочет вписать своё имя в мировую историю и затмить египетские пирамиды

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Власти Саудовской Аравии вознамерились создать ещё один небоскрёб, который, по замыслу создателей, должен стать настолько масштабным строением, что он затмит своей славой Египетские пирамиды.

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Длина здания по проекту составляет 120 км, а высота - почти 500 м. Уже известно, что на строительство такого небоскрёба планируется потратить более 1 триллиона (!) долларов США.

Саудиты выпустили релиз проекта Mirror Line, который представляет собой, по сути, лежащий на земле небоскрёб полностью отделанный по фасаду зеркальными панелями.

«Лежащий» небоскрёб станет одной из частей городской агломерации Ноем, а главный вдохновитель проекта - наследный принц страны Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Небоскрёб будет состоять из двух параллельных зданий, каждое из которых высотой по 480 метров и протяжённостью фантастические 120 км по пустыням, побережью и через горные ландшафты.

Завершить проект планируется уже к 2030 году, но инженеры немного охлаждают пыл саудовского властителя и говорят, что на возведение такой конструкции потребуется без малого 50 лет.

Небоскрёб - город будет черпать энергию из возобновляемых источников, а принц требует, чтобы все коммуникации фантастического здания оставляли нулевой углеродный след и были совершенно безопасны для окружающей среды.

Уже сейчас известно о том, что внутри небоскрёба будет проложена ветка высокоскоростного поезда и из одного конца здания в другой можно будет попасть меньше, чем за 15 минут.

Проект постройки создаст несколько тысяч рабочих мест, а внутри города с удобством разместятся более чем 5 (!) млн человек.

Известно, что обеспечивать едой жители будут себя сами с помощью вертикального земледелия, а снимать апартаменты можно будет по подписке (в том числе, по подписке будет доступно питание и обслуживание).

Данный проект столкнулся с серьёзной критикой, особенно от местных племён, которая были насильно перемещены из исторических владений и крайне этим недовольными. Дело дошло даже до того, что пострадал сотрудник службы безопасности будущего объекта.

Экологи бьют тревогу по поводу того, что зеркальная поверхность здания будет ослеплять перелётных птиц и сбивать их с толку.

В общем, у амбициозного проекта и противники довольно амбициозные.

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Тем интереснее будет следить за его развитием.