Так считают государственные чиновники КНР, опираясь на данные лучших демографов страны. Принцип "одна семья - один ребенок" начинает сказываться на численности населения

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Китайские государственные чиновники, которые отвечают за демографическую политику КНР, выступили с заявлением о том, что уже к 2025 году численность населения государства перестанет расти.

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Как сообщают журналисты издания «Глобал Таймс», китайские ученые - специалисты по демографии считают, что, начиная с 2025 года, доминирующий тренд в демографической ситуации Китая на многие годы вперед - это снижение общей численности населения.

Китайцы уже сейчас готовят новые инструменты по корректировке планов экономического курса на государственном уровне с учетом демографической ситуации, а на первые роли в развитии Китая должно попасть «улучшение качества нового населения» (чтобы это ни значило).

Также в статье отмечается, что эффект «депопуляции», которая вскоре начнётся в Китае, станет продолжением демографической политики «одна семья с одним ребёнком», которая была реализована в Китае с восьмидесятых годов прошлого века до 2015 года включительно.

Да, сейчас все китайские семьи могут иметь даже троих детей, но в глобальном плане это не приведет к дальнейшему увеличению рождаемости.

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