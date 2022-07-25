Быть может, в результате очередного исследования контакт с инопланетным разумом станет чуточку вероятнее

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Один из ведущих астрофизиков в команде HACA, господин Цурбухен, долгие годы предлагал выделить поиск внеземных цивилизаций в отдельный исследовательский проект.

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Теперь же, похоже, глава НАСА, господин Нильсон, услышал одного из своих именитых сотрудников и нашёл финансирование на проект по поиску инопланетян, в основе которого окажутся уже имеющиеся искусственные спутники на орбите Земли.

Так, предлагается задействовать абсолютно весь потенциал богатой номенклатуры датчиков, установленных на всех принадлежащих Америке (как государственным, так и частным компаниям) спутниках и буквально превратить их в летающих «охотников» за инопланетными тарелками.

Вся информация, получаемая от спутниковых сенсоров, должна быть аккумулирована в едином аналитическом центре, который смог бы выделять аномальные закономерности и интересные явления, которые будут косвенно свидетельствовать о том, что Вселенная не является такой уж необитаемой, как привыкли думать люди.

Команда, участвующая в проекте, считает, что полученной со спутников информации будет достаточно для того, чтобы с большой долей вероятности отличать реальные физические объекты от оптических иллюзий, а также выяснять природу явлений.

На проект уже выделено несколько десятков миллионов долларов и в дальнейшем он будет лишь развиваться.

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