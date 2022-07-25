Срыв государственных оборонных контрактов Пентагона в случае такого развития событий гарантирован

Рабочие сразу трёх предприятий Боинг, входящие в так называемый «оборонный сборочный комплекс» компании, объявили о том, что все 2500 сотрудников, входящие в Профсоюз, с 1 августа объявляют бессрочную забастовку из-за несогласия с финансовой политикой компании в отношении сотрудников.

реклама

Похоже, конфликт внутри компании Боинг выходит на новый уровень. Заводы в Иллинойсе и Миссури, на мощностях которых собирают беспилотники и тренировочные самолёты для воздушных сил США больше собираться не будут. До тех пор, пока требования о финансовых гарантиях для членов Профсоюза не будут выполнены в полном объеме.

Представители Профсоюза заявляют, что компания Боинг много лет мошенническим путем выманивает пенсию у сотрудников компании, а теперь, когда её в этом уличили, не желает адекватно компенсировать потери, что ставит под угрозу вообще все трудовые накопления рабочих.

В ответ на эти обвинения руководство корпорации Боинг рассказало, что в компании крайне разочарованы таким развитием событий и планируют сделать всё возможное, чтобы «обеспечить непрерывный цикл производства даже в случае забастовки». Звучит красиво, но как выполнить - вообще непонятно.

При этом компания обещает выплатить всем, кто откажется от забастовки, дополнительный бонус в виде 3000 долларов, а также гарантировала контракт на очередной оборонный заказ сроком на три года, что обеспечит всех желающих работой в это непростое время.

Переговоры между работодателем и сотрудниками зашли в тупик, что и привело к угрозе забастовки.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке