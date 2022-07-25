Рабочие сразу трёх предприятий Боинг, входящие в так называемый «оборонный сборочный комплекс» компании, объявили о том, что все 2500 сотрудников, входящие в Профсоюз, с 1 августа объявляют бессрочную забастовку из-за несогласия с финансовой политикой компании в отношении сотрудников.
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Похоже, конфликт внутри компании Боинг выходит на новый уровень. Заводы в Иллинойсе и Миссури, на мощностях которых собирают беспилотники и тренировочные самолёты для воздушных сил США больше собираться не будут. До тех пор, пока требования о финансовых гарантиях для членов Профсоюза не будут выполнены в полном объеме.
Представители Профсоюза заявляют, что компания Боинг много лет мошенническим путем выманивает пенсию у сотрудников компании, а теперь, когда её в этом уличили, не желает адекватно компенсировать потери, что ставит под угрозу вообще все трудовые накопления рабочих.
В ответ на эти обвинения руководство корпорации Боинг рассказало, что в компании крайне разочарованы таким развитием событий и планируют сделать всё возможное, чтобы «обеспечить непрерывный цикл производства даже в случае забастовки». Звучит красиво, но как выполнить - вообще непонятно.
При этом компания обещает выплатить всем, кто откажется от забастовки, дополнительный бонус в виде 3000 долларов, а также гарантировала контракт на очередной оборонный заказ сроком на три года, что обеспечит всех желающих работой в это непростое время.
Переговоры между работодателем и сотрудниками зашли в тупик, что и привело к угрозе забастовки.