Добавим в новости немного романтики. Сегодня стало известно о том,что глава Гугл Сергей Брин подал заявление о разводе со своей женой, Николь Шенахан.
реклама
Дотошные журналисты выяснили,что причина развода - короткий,но бурный, роман супруги Брина и Илона Маска в конце 2021 года.
О таком развитии событий говорят сразу несколько близких из семей техногигантов с обоих сторон.
Журналисты добавляют,что два мужчины были долгое время хорошими друзьями и помогали друг другу и в бизнесе, и в повседневной рутине.
Маск брал у Брина деньги в долг,а позже дарил ему внедорожник своего производства Тесла.
Теперь,судя по всему,дружбе пришел конец. Во всех смыслах.