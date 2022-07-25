Новость,наполненная романтикой

-30% на 3090 MSI в Ситилинке

-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Добавим в новости немного романтики. Сегодня стало известно о том,что глава Гугл Сергей Брин подал заявление о разводе со своей женой, Николь Шенахан.

реклама

Дотошные журналисты выяснили,что причина развода - короткий,но бурный, роман супруги Брина и Илона Маска в конце 2021 года.

О таком развитии событий говорят сразу несколько близких из семей техногигантов с обоих сторон.

Журналисты добавляют,что два мужчины были долгое время хорошими друзьями и помогали друг другу и в бизнесе, и в повседневной рутине.

Маск брал у Брина деньги в долг,а позже дарил ему внедорожник своего производства Тесла.

Теперь,судя по всему,дружбе пришел конец. Во всех смыслах.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке