Жидкий водород гораздо более предпочтителен в качестве топлива для самолетов, чем традиционный авиационный керосин, но система хранения газа съедает всю выгоду. Криогенные баки - решение проблемы.

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Всем давно известно, что автономность авиационных лайнеров и затраты на их использование находятся в компромиссе. Пока что нельзя создать практически идеальный и дешёвый самолёт со значительной дальностью полета, но всё может измениться, если ведущие авиакомпании мира решаться на внедрение в свои машины сверхлёгких баков, способных удерживать внутри жидкий водород.

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Это действительно реальная технология, которая позволяет создавать настоящие гиперлайнеры.

Жидкий водород вполне пригоден для того, чтобы использоваться в качестве авиационного топлива. У него критически малый вес при достаточно высокой плотности мощность (если сравнивать с авиационным керосином), но все преимущества жидкого водорода нивелируются тем, что для его хранения требуется тяжеленные газовые топливные баки, которые сводят на нет всю экономическую выгоду от такого вида топлива.

Например, на 1 кг эффективного водорода приходится 9 кг «упаковки»!

Если представить ситуацию, при которой конструкторам самолётов удастся решить проблему безопасного хранения и использования жидкого водорода на борту, то это сулит увеличение дальности полёта авиалайнеров на одной заправке в пять раз!

Именно поэтому американские специалисты все последние годы работают над тем, чтобы создать сверхлёгкую криогенную ёмкость на основе графитовых композитных материалов, которая бы позволила создавать резервуары для хранения подобных газов.

Уже сейчас компания произвела и протестировала несколько баков, которые с достоинством выдержали самые жёсткие испытания. Даже после нескольких сотен циклов заправки, выдержки и имитации расхода топлива безопасность подобных систем хранения находится на высочайшем уровне.

При этом общая масса стандартного криогенного бака составляет всего 70 кг, причем данный бак вмещает в себя 150 кг жидкого топлива и это действительно прорыв.

Даже если наполнить данную систему питания насосами и другими необходимыми для перекачки жидкого водорода элементами, то масса «упаковки» всё равно будет меньше, чем масса хранимого топлива. За этой технологией – будущее авиации.

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