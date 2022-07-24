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Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
Жидкий водород гораздо более предпочтителен в качестве топлива для самолетов, чем традиционный авиационный керосин, но система хранения газа съедает всю выгоду. Криогенные баки - решение проблемы.
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Всем давно известно, что автономность авиационных лайнеров и затраты на их использование находятся в компромиссе. Пока что нельзя создать практически идеальный и дешёвый самолёт со значительной дальностью полета, но всё может измениться, если ведущие авиакомпании мира решаться на внедрение в свои машины сверхлёгких баков, способных удерживать внутри жидкий водород.

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Это действительно реальная технология, которая позволяет создавать настоящие гиперлайнеры.

Жидкий водород вполне пригоден для того, чтобы использоваться в качестве авиационного топлива. У него критически малый вес при достаточно высокой плотности мощность (если сравнивать с авиационным керосином), но все преимущества жидкого водорода нивелируются тем, что для его хранения требуется тяжеленные газовые топливные баки, которые сводят на нет всю экономическую выгоду от такого вида топлива.

Например, на 1 кг эффективного водорода приходится 9 кг «упаковки»!

Если представить ситуацию, при которой конструкторам самолётов удастся решить проблему безопасного хранения и использования жидкого водорода на борту, то это сулит увеличение дальности полёта авиалайнеров на одной заправке в пять раз!

Именно поэтому американские специалисты все последние годы работают над тем, чтобы создать сверхлёгкую криогенную ёмкость на основе графитовых композитных материалов, которая бы позволила создавать резервуары для хранения подобных газов.

Уже сейчас компания произвела и протестировала несколько баков, которые с достоинством выдержали самые жёсткие испытания. Даже после нескольких сотен циклов заправки, выдержки и имитации расхода топлива безопасность подобных систем хранения находится на высочайшем уровне.

При этом общая масса стандартного криогенного бака составляет всего 70 кг, причем данный бак вмещает в себя 150 кг жидкого топлива и это действительно прорыв.

Даже если наполнить данную систему питания насосами и другими необходимыми для перекачки жидкого водорода элементами, то масса «упаковки» всё равно будет меньше, чем масса хранимого топлива. За этой технологией – будущее авиации.

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#авиация #топливо #авиационное топливо #жидкий водород #криогенные баки #сверхлегкие баки
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а разве в невег есть доставка в рф?
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taurus88
12:39
рокеры всё высасывают из пальца контент для своей допотопщины.
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taurus88
12:38
она не невозможная, она тупая.
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
taurus88
12:37
история, как показывает история, ничему не учит западных надмозгов. когда их очередной гинденбург объятый синим пламенем будет падать, я смогу оставить свой очередной язвительный камент.
Криогенные баки для жидкого водорода увеличат дальность полета авиалайнеров в 5 раз
kib@rg
12:36
"К слову, если перевести 899 долларов в рубли, то мы получим 52 000 рублей. Увы, но в российской рознице дешевле 110 тысяч найти GeForce RTX 3080 Ti крайне сложно." Странно, зато автор каждый день, а ...
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
Slow Mo
12:32
Так этой падали и надо.Протрезвеет чуток пусть приходит к игроманам,крипта на 1-2 года точно уснула.А если Хуанито ум не включит пусть идет на хутор вместе с Скотолинком
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
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