В очередном пакете рестрикций больше нет запрета на покупку критически важных деталей для самолетов компаний

Произошло то, о чём предупреждали авиационные эксперты не только России, но и всего мира.

реклама

Компании Airbus и Боинг существенно воздействовали на европейских политиков и добились того, чтобы из очередного пакета санкций Евросоюза против России исключили наложенные ранее запреты работать с крупнейшим в мире производителем титана из РФ.

Теперь все критические детали, которые уже много лет используются при производстве бортов Боинг и французских Airbus, будут доступны европейским потребителям без ограничений.

Ранее эти компании выражали «серьёзную обеспокоенность» по поводу снижения темпов производства самолётов и лоббировали отмену санкций против российских производителей титана, а также компаний, которые взаимодействуют с Boeing и Airbus по поставкам готовых изделий из титана и других материалов.

Еврочиновники прислушались к акулам капитализма и не стали продолжать поддерживать санкции против компании «Всмпо-ависма».

«Костяк титанового сопротивления» в Европе составили Франция, Испания и несколько других стран. Именно они заблокировали новые санкции и гарантировали своему отечественному производителю Airbus (и Boeing до кучи) идеальные условия для продолжения бизнеса.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte 3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 12700KF за копейки в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке