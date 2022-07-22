Произошло то, о чём предупреждали авиационные эксперты не только России, но и всего мира.
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Компании Airbus и Боинг существенно воздействовали на европейских политиков и добились того, чтобы из очередного пакета санкций Евросоюза против России исключили наложенные ранее запреты работать с крупнейшим в мире производителем титана из РФ.
Теперь все критические детали, которые уже много лет используются при производстве бортов Боинг и французских Airbus, будут доступны европейским потребителям без ограничений.
Ранее эти компании выражали «серьёзную обеспокоенность» по поводу снижения темпов производства самолётов и лоббировали отмену санкций против российских производителей титана, а также компаний, которые взаимодействуют с Boeing и Airbus по поставкам готовых изделий из титана и других материалов.
Еврочиновники прислушались к акулам капитализма и не стали продолжать поддерживать санкции против компании «Всмпо-ависма».
«Костяк титанового сопротивления» в Европе составили Франция, Испания и несколько других стран. Именно они заблокировали новые санкции и гарантировали своему отечественному производителю Airbus (и Boeing до кучи) идеальные условия для продолжения бизнеса.