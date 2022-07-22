Теперь пациент может взаимодействовать с миром, а эксперты называют операцию медицинским чудом

Наконец-таки случилось то, о чём так долго говорили сторонники плоской земли и теории заговоров.

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В Нью-Йорке состоялась первая официальная операция-чипирование человека.

В мозг пациента вживили нейрокомпьютер. На данный эксперимент решились австралийские стартаперы, которые добились всех необходимых разрешений для имплантации в мозг парализованного человека специального нейрочипа.

Результаты такого симбиоза появились практически мгновенно - парализованный человек получил возможность пользоваться интернетом и набирать сообщения в чатах. Для него это стало действительно чудом. У пациента начался паралич несколько лет назад.

Компания, разработавшая чудо-технологию, сделала всё возможное, чтобы операция по внедрению чипа прошла с минимальным вмешательством. Нейрокомпьютер поместили через яремную вену в кору головного мозга, которая расположена со стороны шеи.

Пациент уже сейчас может набирать текстовые сообщения, пользоваться почтой, даже совершать онлайн покупки в магазинах и выполнять другие задачи. А всё потому, что нейрокомпьютер улавливает, по сути, мысли пациента (считывает сигналы мозга) и передаёт их на исполнительное устройство.

Компании «Синхро» нанесла серьезный удар по Илону Маску, который уже много лет развивает аналогичный проект Neuralink.

Но, в отличие от американского пути, австралийцы первыми в мире получили разрешение на испытание своей новой технологии на людях. Чипы производства компании Маска пока вживляли лишь обезьянам.

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