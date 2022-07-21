Сегодня на просторах сети появилось интереснейшее изобретение одного из энтузиастов электроники.
реклама
Он создал абсолютно уникальный проект, в основу которого лег одноплатный компьютер от производителя Raspberry.
Добавлена система управления светодиодами, камерой и другими функциями. Сам же череп, который стал основой для разработки, энтузиаст купил в Интернете.
Для того, чтобы пообщаться с головой Терминатора, любому юзеру доступен микрофон. «Череп» прекрасно понимает обращённые к нему слова и фразы, и отвечает на них.
Пока что проект находится лишь на самом раннем этапе развития, но в будущем энтузиаст планирует развивать своё творение и добавлять в него новые возможности.
Интересно, что весь свой авторский код, который управляет синтезатором речи и прошивкой одноплатного компьютера, был загружен на GitHub.
Любой, кто заинтересован, может попробовать свои силы в улучшение головы терминатора.