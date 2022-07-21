Изобретение и впечатляет, и пугает одновременно - так и до полноценного киборга рукой подать

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Сегодня на просторах сети появилось интереснейшее изобретение одного из энтузиастов электроники.

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Он создал абсолютно уникальный проект, в основу которого лег одноплатный компьютер от производителя Raspberry.

Гик-электронщик полностью воссоздал голову знаменитого Терминатора T-800 и оснастил её синтезатором речи, системой распознавания объектов и другими возможностями. Для того, чтобы реализовать проект, была использована самая современная версия Raspberry с восемью гигабайтами оперативной памяти на борту а также внешними модулями-аксессуарами.





Добавлена система управления светодиодами, камерой и другими функциями. Сам же череп, который стал основой для разработки, энтузиаст купил в Интернете.

Для того, чтобы пообщаться с головой Терминатора, любому юзеру доступен микрофон. «Череп» прекрасно понимает обращённые к нему слова и фразы, и отвечает на них.

Пока что проект находится лишь на самом раннем этапе развития, но в будущем энтузиаст планирует развивать своё творение и добавлять в него новые возможности.

Интересно, что весь свой авторский код, который управляет синтезатором речи и прошивкой одноплатного компьютера, был загружен на GitHub.

Любой, кто заинтересован, может попробовать свои силы в улучшение головы терминатора.

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