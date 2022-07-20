Жара в стране всего лишь выше 35 градусов Цельсия и лишь в некоторых районах приближается к отметке в 40 градусов

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Сегодня стало известно о том, что в Великобритании представители Минобороны были вынуждены закрыть базу военно-воздушных сил страны по причине того, что взлётно-посадочная полоса объекта попросту расплавилась.

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На Туманном Альбионе сейчас стоит небывалая жара - температуры могут в некоторых районах достигать 40 градусов Цельсия.

Да, для жителей юга России температуры выше 35 градусов – это, вообще-то, обыкновенное лето, но для британцев – уже катастрофа.

Именно из-за погодных условий произошло фактическое расплавление покрытия ВВП на базе Брайт-Нортон в графстве Оксфордшир. Как сообщают британские СМИ, все самолёты пришлось перенаправлять на другие аэродромы, а, по оценкам экспертов, после нормализации климатической обстановки кондиции взлётно-посадочной полосы должны вернуться к проектным параметрам и военный аэродром начнёт функционировать в прежнем режиме.

Отдельно представители британских вооруженных сил заявляют, что безопасность страны находится на высочайшем уровне и выход из строя одного из ключевых аэродромов не представляет угрозы.

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