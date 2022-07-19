Эксперимент стартует в 2026 году и будет иметь чисто научное значение, ведь в обозримом будущем никаких астероидных угроз не выявлено

Недавно стало известно о том, что Китай собирается в буквальном смысле повторить сценарий фильма-катастрофы, в котором астероид неминуемо летит на поражение Земли.

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Так, внутри космической отрасли Китая готовится масштабный эксперимент, который будет посвящён, по сути, запуску ударного элемента в сторону астероида и фиксации того, насколько и как успешно его удастся отклонить от изначальной траектории.

Этот эксперимент станет одним из основных в деле разработки китайскими учёными и космонавтами некой системы защиты Земли от астероидов.

На 2026 год намечен старт эксперимента, согласно которому на выбранный заранее объект Вселенной с помощью ракеты будет запущен специальный «ударный элемент» (его тип не разглашается), а в качестве наблюдателя будет использован специальный геостационарный спутник. При попадании «ударного элемента» в астероид будет зафиксировано то, как столкновение двух объектов в космосе произойдёт в динамике, а также будет выполнена первичная обкатка такой технологии.

Бурить астероид, как в известном голливудском фильме, не придется, но рано или поздно астероидная угроза может стать действительно значимой для планеты. И надо как-то к ней готовиться, считают китайцы.

В качестве пробного элемента был выбран дрейфующий в космосе кусок породы диаметром около 40 метров.

В любом случае, будет интересно узнать, чем закончится китайский эксперимент.

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