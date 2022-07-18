За прошедшие выходные пользователи сети действительно по достоинству оценили завирусившийся снимок торговой витрины одного из магазинов Красногорска, где на флешках разных объемов, которые продаются в данном магазине, записаны всевозможные варианты развлекательного контента.
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Здесь есть не только музыка, но и классические произведения советского кино, а также большой выбор детских телепередач и даже современные мультфильмы 2022 года, которые официально в прокат в стране не выходили.
Вот такая новая реальность с лёгким налётом тяжёлой ностальгии.
Только люди, рождённые в прошлом веке, смогут по-настоящему оценить, насколько эпичной получилась эта фотография.
Времена общественных кинопрокатов, пиратских дисков и нелегальных киносеансов в кинотеатрах прочно ассоциируются в сознании с не самыми простыми временами в жизни страны. Ощущение, что этот снимок телепортировался к нам прямиком из "нулевых".