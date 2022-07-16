Журналисты издания The Drive нашли всего одну проблему, которая, по их мнению, может помешать успешному использованию уникальной гиперзвуковой ракетной системы

В профильном американском военном издании The Drive появилась статья - реакция на новости о том, что в России создаётся «ракета-убийца» авианосцев, оснащённая маневрирующей гиперзвуковой боевой частью.

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Так, американские военные эксперты заявляют, что единственное слабое место такой ракеты - это возможные проблемы с целеуказанием при наведении. В остальном же современные гиперзвуковые ракетные технологии России аналогов в мире пока не имеют.

В публикации говорится, что для первичных этапов наведения ракеты Россия может воспользоваться своими спутниками, разведывательными самолетами и загоризонтными РЛС, тогда как на конечном участке траектории полета ракета «Змеевик» сможет ориентироваться в пространстве с помощью своей радиолокационной головной части (и инфракрасной системы наведения).

Но проблема, по мнению военных американских экспертов, в том, что информацию о местоположение цели необходимо получать из нескольких независимых источников.

Самыми эффективными из источников информации о цели являются высотные беспилотники. Американцы утверждают, что Российская Федерация сейчас не располагает специальными беспилотниками такого типа, которые могут длительное время находиться в воздухе. Именно такая авионика позволяет осуществить ракетное наведение на возможные цели в режиме реального времени.

Правда, авторы статьи делают оговорку, что построить высотные автономные летательные аппараты для наведения – задача куда более простая, чем создать гиперзвуковую «ракету-убийцу» авианосцев, которую невозможно перехватить (и не сомневаются, что разработки беспилотников уже ведутся в России).

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