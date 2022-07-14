Похоже, что санкции вообще не мешают проведению работ на космодроме «Восточный», о чём, собственно, неоднократно говорил Дмитрий Рогозин (глава «Роскосмоса»).
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Например, буквально вчера силами тех, кто занимается возведением самого массивного объекта на территории космодрома - стартового стола для ракет Ангара, была завершена установка в проектное положение огромной 66 метровой заправочной башни, которая состоит из 17 уровней, а весит более 3.000 тонн.
Одновременно с монтажом этой циклопической конструкции проводился параллельный монтаж кабельного и другого оборудования, а всего на опорах и пролётах башни разместят более 20 новейших технологических систем, которые непосредственно задействованы в ракетном старте.
Основной вызов, с которым пришлось столкнуться строителям, заключался в том, чтобы произвести монтаж конструкций с минимальной погрешностью. Геодезическая служба потратила немало времени на то, чтобы провести сверку уровней, как по вертикали, так и по горизонтали таким образом, чтобы составные части были установлены идеально ровно. И это им отлично удалось.