Сегодня швейцарская часовая компания Ричард Майл заявила о том, что впервые в мире её специалисты смогли сконструировать и произвести часы, толщина которых составляет меньше 2 мм!
реклама
И это абсолютный мировой рекорд.
Тоньше часов никто и никогда не делал. Фанаты спорта, а особенно Формулы-1, знают, что компания очень любит сотрудничать с ведущими мировыми автоспортивными брендами и в данном конкретном случае часы, которые будут выпущены ограниченной серией, посвящены известному в мире автоспорта бренду Ferrari.
Известна и стоимость новинки - больше 2 млн долларов.
Эти часы примерно в 7 раз тоньше чем Apple Watch 7 серии, а в основе новинки лежит монолитная плита из титанового сплава, который был прямиком позаимствован из изделий космической индустрии.
В чистый титан добавляют немного ванадия и алюминия, что многократно повышает прочность монолитного основания и позволяет сделать реально тонкое основание для конструкции часов.
Разработчики говорят, что на создание подобных часов потребовалось больше 250 суток чистого рабочего времени. При этом, крошечный механизм выдерживает до 5.000 G ускорение и может похвастаться водонепроницаемостью до 10 м.
Всего планируется выпустить около 150 единиц. Вот уж действительно «Эксклюзивный Эксклюзив».