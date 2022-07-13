Внедрение уникальных российских "гиперзвуковых" технологий в ракетное вооружение продолжается

Журналисты ТАСС сообщают, что сразу два неназванных анонимных источника, которые имеют непосредственное отношение к Минобороны и ОПК России, заявили, что совсем скоро отечественные разработчики представят ракету под рабочим названием «Змеевик» баллистического типа, которая будет оснащена гиперзвуковым боевым блоком.

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В среде разработчиков такая ракета называется «убийца авианосцев».

Данная ракета разрабатывается уже достаточно долго, и она находится на финальной стадии тестирования. Изначально предполагалось, что её основная цель - поражать особо крупные надводные цели (в первую очередь авианосцы и авианесущие крейсеры).

Пока что известно, что дальность полёта разрабатываемой ракеты составит около 4000 км, а по своим тактико-техническим характеристикам боеприпас будет иметь схожесть с аналогичными китайскими ракетами.

Вполне вероятно, что такой асимметричный ответ на наращивание авианесущего флота ведущими мировыми державами будет более эффективен, чем постройка собственных авианосцев за несравнимо большие деньги из бюджета на оборону.

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