Сегодня официальные представители отечественного видеохостинга RuTube выпустили в cвободное плавание так называемый «цифровой аватар» платформы, который должен символизировать доступность и простоту видеохостинга для всех пользователей.
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Ознакомительный ролик появился буквально несколько часов назад, а сам по себе «цифровой аватар» RuTube напоминает обыкновенного человечка, нарисованного детской рукой.
В администрации сервиса заявляют – «Данный персонаж, знакомый всем с детства, символизирует то, что даже самые талантливые художники когда-то в детстве рисовали плохо и начинали свой творческий путь именно с того, чтобы нарисовать своего первого человечка. Так и мы начинаем свой творческий путь».
Конечно же, у персонажа сразу же появился свой канал на сервисе RuTube и в дальнейшем планируется, что аватар будет делиться со всеми новостями по развитию платформы, а также комментировать и реагировать на происходящие в мире события.
Пожалуй, на данный момент это всё, что нам известно о задумке компании.
На самом деле, к этой новости большинство отнеслось довольно скептически. Ведь вообще непонятно, зачем создавать «цифровой аватар» видеохостинга и что с ним дальше делать.
До такого прогрессивного уровня «раскрутки» платформы не догадались нигде в мире.