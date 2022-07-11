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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
Кейтлин Мишель Сирагуса продолжает шокировать публику. Теперь не контентом на грани дозволенного, а суммами, которые она зарабатывает на этом контенте
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Скандально известная стримерша под ником Amouranth наконец-таки предоставила реальные доказательства своих «обычных месячных заработков» на платформе ОnlyFans.

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Здесь девушка продаёт всем желающим доступ к своим видео и фотографиям эротического содержания и, только с одного профиля на ресурсе ОnlyFans, Кейтлин за всё время заработала примерно 33 миллиона долларов.

При этом, абсолютный чистый доход девушки составляет 27 миллионов долларов.

Для сравнения - чтобы заработать рублёвый аналог указанной суммы, то придётся примерно 75 лет без выходных трудиться и получать примерно по 2 млн рублей в месяц.

Скриншоты безапелляционно доказывают, что Amouranth ежемесячно зарабатывает около полутора миллионов долларов.

Выложенный финансовый скриншот скандальная стримерша сопроводила словами - «Ребята, это всё не про деньги. Я отправляю людям месседж!».

Правда, большинство «ребят» и верных фанатов пока что так и не уловили смысл «месседжа».

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