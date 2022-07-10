На фоне политических новостей, новости из мира моды отошли на второй план.
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Чтобы возобновить интерес мировой общественности к модным тенденциям, известный на весь мир бренд Balenciaga выпустил свою пятьдесят первую коллекцию.
Главный «экспонат» показа, если можно так выразиться, представляет из себя специальную дизайнерскую сумку - колонку под названием Balenciaga Beaker, которая была создана в кооперации с известной скандинавской компанией Bang & Olufsen, специализирующейся на производстве и разработке супер дорогих решений в аудио-видео системах.
Всего будет выпущено 20 сумок, каждая из которых представляет собой вырезанный из цельного алюминиевого бруска девайс, который в течение недели проходит специальную пескоструйную обработку, анодирование и полировку. Причём все эти действия производятся вручную пока сумка - колонка Balenciaga не приобретает «атласную» поверхность.
Затем сумку начиняют Bluetooth-модулем и другими техническими элементами и кнопками управления. Сзади в дизайнерской сумке есть специальный открывающийся отдел, который представляет собой внутренний небольшой карман, куда с легкостью поместится смартфон и портмоне.
К настоящему моменту цена «великого» мирового произведения моды неизвестна, но имидж брендов, предложивших идею и воплотивших её, говорит сам за себя.
Стоит ожидать феноменально высоких ценников.