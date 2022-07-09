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Несколько дней назад в Японии произошло покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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Как только мировые журналисты начали раскручивать события, связанные с этим преступлением, появились первые фейк-news, которые распространял один из представителей французской политики, который сопроводил свои высказывания в сети Twitter картинкой известного на весь мир дизайнера Хидео Кодзимы, буквально обвинив его в том, что он и стал тем человеком, который совершил это страшное покушение.

Данную абсолютно лживую новость тут же подхватили другие нечистые на руку средства массовой информации, а греческий информационный канал даже выпустил специальный видеосюжет, посвящённый данному преступлению, сопроводив его фотографиями известного гейм-дизайнера.

Пользователи сети, которые хорошо знают кто такой Хидэо, тут же начали атаковать сайты редакций гневными комментариями, утверждая что на фотографиях совсем не преступник, а известный создатель игр.

Но, пока ошибку увидели, пока попытались исправить, новость уже ушла в глубокие слои интернета. Теперь же многим телеграм-каналам и европейским СМИ придётся как-то оправдываться за эту ситуацию.

Сам же Хидэо Кодзима данную ситуацию пока никак не прокомментировал.

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