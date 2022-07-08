Сегодня были опубликованы довольно интересные результаты опроса, который провели по заказу банка «Открытие».
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Темой опроса было отношение россиян к доллару и к его курсу.
Результаты получились довольно интересные.
Например, четверть из опрошенных собеседников считает, что необходимо добиться того, чтобы доллар соответствовал «Советскому курсу» - примерно 65 копеек за 1 доллар.
Еще 27% опрошенных заявили, что идеальный курс рубля по отношению к единице американской валюты должен составлять от 20 до 30 рублей.
18% респондентов считают справедливым курсом вилку от 30 до 50 рублей, тогда как остальные же твёрдо уверены в том, что доллар не может стоить меньше 50 рублей вне зависимости от происходящих в стране изменений.
Также около 30% опрошенных заявляют, что курс рубля к доллару искусственно занижен, ещё 30% считают что он, наоборот, справедлив.
Остальные же ответили на вопрос о том, насколько реален сейчас курс рубля к доллару, что они уверены, что нынешний курс российской валюты искусственно завышен.
При этом, более 60% россиян каждый день или регулярно следят за колебаниями курса валют и при этом эти же 60% не собираются активно покупать доллары или хоть как-то играть на разнице курсов, даже если в России будут отменены все ограничения на валютные обменные операции.
А причиной нежелания участвовать в операциях по купле-продаже валюты называют отсутствие достаточного запаса иностранной валюты, который можно было бы пустить в игру.
В опросе участвовали 1 тысяча человек из разных возрастных групп, которые проживают в разных регионах РФ.