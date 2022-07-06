Компания не смогла справиться с собственным сайтом, он рухнул в первые 5 минут

Довольно интересные подробности приходят сегодня от официальных и неофициальных представителей компании IKEA.

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Так, всем известно, что данная компания решила прекратить своё участие в российском торговом пространстве и некоторое время владельцы предприятия решали, что и как нужно сделать, чтобы уйти из России и наконец-таки приняли своё решение.

Для того, чтобы хоть как-то поддержать тех, кто долгие годы работал в штате многочисленных магазинов сети в России, для них была организована закрытая распродажа.

Закрытая распродажа уходящей из России компании IKEA для сотрудников прошла в излюбленных традициях русского шопинга - вчерашние сотрудники гребли всё подряд, вычищая под ноль торговые залы и складские помещения. В ход шли любые уловки и ухищрения ради покупки очередной салфетки, фирменной игрушки-акулы или шторки в душевую.

Так, например, те сотрудники, которые не имеют автомобили, скидывались на оплату большегрузных автобусов, которые обеспечивали им удобство вывоза товара после удачной покупки.

Возникли даже целые мошеннические схемы, согласно которым на известном сайте объявлений были опубликованы предложения «через знакомую знакомых», которая работает в IKEA, купить более недоступные товары. Но, естественно, с наценкой за посредничество.

Что же касается обычных пользователей, то для них компания также подготовила прощальный подарок. Было объявлено, что 5 июля состоится большая прощальная распродажа бренда и все, кто не успел закупиться барахлишком для уюта, могли это сделать.

Но не так всё просто, как было обещано. В назначенный день сайт IKEA попросту оказался парализован. Логистика и цепочки заказов не работали, заявки не оформлялись и вообще, по сути, данное мероприятие оказалось сорванным.

Инсайдеры обращают внимание на два характерных момента:

1 - как утверждают сотрудники, которые продолжают оставаться на складах компании, живого товара, в общем-то, практически не осталось. Всё было куплено до «глобальной прощальной распродажи»

2- как говорят представители IKEA, главные виновники срыва распродажи - магазины IKEA в других странах!

По словам неназванных собеседников, представители Польши, Румынии и других стран, которые подключены к единой электронной системе заказов компании IKEA, предприняли некие шаги, которые привели к длительному параличу системы бронирования и доставки товаров, который не закончился до сих пор.

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