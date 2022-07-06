Такая прогрессивная идея Пентагона уже нашла финансирование на 30 миллионов долларов

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На американском сайте бюджетных закупок Пентагона появились свежие контракты, которые проходят по тематике «противодействия гиперзвуковому оружию России».

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Так, военные специалисты Пентагона предлагают создать сеть воздушных шаров, которые станут идеальным средством слежения за гиперзвуковым оружием России и Китая.

По новой инициативе американских военных, данная сеть аэростатов должна быть развернута на высоте от 20 км и выше. При этом в качестве полезной нагрузки на такую «аэро-платформу» предлагается устанавливать оборудование для слежения за гиперзвуковыми целями и для поражения (если это потребуется) гиперзвуковых ракет.

Проект воздушных шаров как средства против угрожающего «гиперзвука» развивается настолько стремительно, что его финансирование в будущем 2023 году было увеличено сразу в 10 раз (до величины в 30 млн долларов).

Смогут ли американские воздушные шары противостоять российским гиперзвуковым ракетам - вопрос открытый. Видимо, это вариант «американского ассиметричного ответа» на ракеты РФ, которые «ничем не отличаются от обычных, просто их невозможно перехватить».

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