Довольно неожиданная, но знакомая каждому россиянину, новость пришла сегодня с земель Туманного Альбиона.
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Там местные фермеры создают реальную угрозу энергокомпаниям, они внезапно научились сматывать электросчётчики.
Человек, вне зависимости от национальности, прежде всего, остаётся человеком. И он всегда ищет способ обмануть систему. Откручивание счётчиков это самое первое, что приходит на ум любому владельцу, который получает феноменально высокие счета за электричество.
Так, британские журналисты сообщают, что в социальных сетях появилась целая преступная группировка, которая мониторит районные сообщества и чаты местных фермеров и предлагает им реально работающие инструкции, с помощью которых можно действительно сэкономить на электричестве.
Стоимость одной такой инструкции составляет примерно 1500 рублей, а всё, что нужно сделать рачительному владельцу - отключить или поменять местами несколько проводов в электросчётчике.
Журналисты заявляют, что история с откручиваем или отключением на некоторое время счётчиков приобретает феноменальные масштабы. Представители энергетических компаний уже обратили внимание на резкий, ничем не объяснимый спад потребления и сейчас в срочном порядке формируются бригады, которые будут заниматься регулярной сверкой показаний.
Как же всё это знакомо.