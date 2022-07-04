Лётные испытания новинки идут полным ходом

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Недавно стало известно о том, что в России начались углубленные летные испытания новейшего отечественного беспилотника, особенность которого – конструкция вертолётного типа.

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Пока что создатели планируют провести серию из более чем ста испытательных полетов, прежде чем определиться с финальной конструкцией беспилотника, которая пойдет в серию.

Временное рабочее название данного беспилотник – «Бас-200», а продолжительность его первого полета составила больше 10 минут.

Лётные испытания, по сообщениям концерна «Вертолёты России», проходят на площадке центра «Миль и Камов».

Вертолет-беспилотник уже смог покорить высоту в 100 м и развить скорость более 60 км в час.

Сертификация данного вертолёта-беспилотника должна состояться уже к концу 2022 года.

Три опытных образца, изготовленных ещё в начале года, отлично себя зарекомендовали до сих пор и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «Бас-200» уже внесён в реестр экспериментальной авиационной техники.

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