Недавно стало известно о том, что в России начались углубленные летные испытания новейшего отечественного беспилотника, особенность которого – конструкция вертолётного типа.
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Пока что создатели планируют провести серию из более чем ста испытательных полетов, прежде чем определиться с финальной конструкцией беспилотника, которая пойдет в серию.
Временное рабочее название данного беспилотник – «Бас-200», а продолжительность его первого полета составила больше 10 минут.
Лётные испытания, по сообщениям концерна «Вертолёты России», проходят на площадке центра «Миль и Камов».
Вертолет-беспилотник уже смог покорить высоту в 100 м и развить скорость более 60 км в час.
Сертификация данного вертолёта-беспилотника должна состояться уже к концу 2022 года.
Три опытных образца, изготовленных ещё в начале года, отлично себя зарекомендовали до сих пор и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «Бас-200» уже внесён в реестр экспериментальной авиационной техники.