Господин Нельсон сделал еще несколько заявлений, которые заслуживают внимания

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Глава НАСА, господин Билл Нельсон, дал интервью изданию «Билд», в котором сделал сразу несколько довольно спорных заявлений.

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По его прогнозам и мнению специалистов НАСА, в скором времени Китай собирается полностью захватить Луну, далее - на спутнике Земли появится китайская лунная база (или несколько), на которых тайконавты будут заниматься не научными исследованиями, а развитием способов уничтожения спутников других стран.

По его словам, вероятность того, что КНР собирается объявить поверхность и недра Луны своей собственной территорией, крайне высока.

«Мы должны быть все вместе сильно обеспокоены по поводу того, когда Китай реально высадится на Луне и скажет нам - «Эта планета принадлежит китайцам!», а вы все держитесь от нас подальше» - заявил в беседе Нельсон.

Также он рассказал, что принятая в Китае лунная программа является совершенно военной и не имеет ничего общего с научным освоением космоса.

«Мы в НАСА считаем, что началась очередная гонка по исследованию всей Вселенной, но боремся мы не с Россией, а с Китаем» - добавляет Билл.

Надо отметить, что китайские тайконавты серьезно продвинулись в деле освоения естественного спутника Земли.

Ещё в 2004 году Госсовет КНР принял национальную программу, согласно которой немалые силы китайской космической индустрии должны быть сосредоточены на освоение Луны и в 2019 году китайский аппарат впервые достиг обратной стороны этой планеты.

Так что верить или нет словам головы NASA - вопрос пока открытый.

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