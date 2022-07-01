Сегодня на просторах интернета появилась новость о том, что специалисты МФТИ разработали уникальный микрокомпьютер, который абсолютно защищён от хакеров и вирусов.
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А всё потому, что данное устройство вообще ничего и никогда не записывает в память.
Специалисты МФТИ заявляют, что разработанный ими уникальный одноплатный ПК обладает широчайшими возможностями интеграции. При этом его вообще нельзя «хакнуть».
Новинка называется «М-Траст» и умеет только читать информацию, но не хранить её. Именно это свойство новой разработки позволяет в первую очередь использовать данный микрокомпьютер для реализации протоколов безопасности в банкоматах и системах управления атомными станциями.
Новинку комментируют Валерий Конявский, заведующий кафедрой защиты информации института – «Мы изначально хотели убрать возможность записи информации на какую-то память в компьютере. Если такого факта не происходит, то единственное, что остаётся делать компьютеру - проверять самого себя при первой загрузке прошивки. После этого мы блокируем ПК и он перестает воспринимать несанкционированные внешние вторжения. Этот одноплатный компьютер становится универсальной персональной машиной».
По словам сотрудников кафедры МФТИ, стоимость производства такого миниатюрного варианта компьютера будет колебаться от 50 до 100 тысяч рублей, а производственные горизонты довольно обширные - планируется выпускать 2 млн (!) единиц каждый год.
При этом, ведущие компьютерные эксперты России довольно сильно разошлись в своих оценках представленной новинки.
Есть те, кто считает, что только одноплатный компьютер способен вообще решить проблему хакерских атак на корню, но это не значит, что нельзя будет найти вариант, при котором на устройство будет возможно загрузить вредоносный код, потому что вариантов внешнего воздействия - великое множество.