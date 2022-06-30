Когда речь заходит о космическом туризме, а именно о том, каких успехов в этом направлении достигли компании SpaceX и Blue Origin, а также, в меньшей степени, Virgin Galactic, то об этой теме подавляющее большинство журналистов отзываются исключительно в положительном ключе. Но появляются и те, кто начинает говорить о реальных проблемах для всего человечества, которые несут в себе подобные космические полёты.
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Конкретный пример. Сотрудники авторитетного Лондонского университета заявляют, что, из-за особенностей конструкции топливного оборудования и применяемого энергоносителя, ракеты Маска, Безоса и Брэнсона выбрасывают в атмосферу особые частицы сажи, которые образуются при горении ракетного топлива. Такая сажа, в свою очередь, способна задерживать тепло в атмосфере (в её верхних слоях) до 500 раз эффективнее, чем все другие известные источники сажи на планете вместе взятые.
Таким образом, учёные утверждают, что каждый запуск космического аппарата, который выполняет исключительно развлекательные функции, приводит к тому, что озоновый слой Земли, который защищает человечество от Солнца, ускоренно истончается.
Нетрудно заметить, что, если космический туризм станет «на поток», то над космодромами, осуществляющими космические запуски, возникнут самые настоящие озоновые дыры, которые, в свою очередь, приведут к тому, что воздействие ультрафиолета станет попросту губительным для людей.
Наряду с тем, чтобы строить современные и безопасные космические корабли, западным «визионерам космоса» нужно немедленно задуматься о том, чтобы направить все свои силы на изобретение безопасного и эффективного космического ракетного топлива, которое бы не вредило окружающей среде.