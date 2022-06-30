Счетная Палата США шокировала политиков конкретными цифрами

Счётная Палата США - довольно интересная организация. Она позволяет добавить конкретики во многие сферы жизни американского общества.

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Например, журналисты американского издания «Популярная механика», которые побывали на одном из заседаний Счётной Палаты, рассказали о том, что в рамках данной встречи речь шла о фактическом состоянии всего парка боевых самолётов Америки на данный момент. А именно, участников Счётной Палаты интересовало - сколько конкретно американских истребителей готовы к выполнению боевых задач «здесь и сейчас»?

Оказалось, что ситуация далека от идеала и даже от того, как о ней отзываются политики и военные эксперты. Итак, журналисты издания утверждают, что в среднем только половина всех боевых бортов США готовы к немедленному выполнению оперативных задач.

Приводятся следующие цифры: на конец 2021 года около 50% из почти 200 распиаренных истребителей пятого поколения моделей F-22 под названием Raptor могли бы немедленно подняться в воздух и приступить к выполнению оперативных задач, ради которых они были созданы.

Статистика Счётной Палаты по другим бортам выглядит следующим образом: готовность сил стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer составляет 40%, тяжёлых военно-транспортных самолётов Galaxy - 57%, заправщиков и транспортников 32% и 36% соответственно, истребителей - бомбардировщиков Hornet - 51%, а патрульных противолодочных самолётов «Посейдон» - 65%.

В конце статьи журналисты «Популярной механики» приходят к неутешительным выводам о том, что, по факту, при наличии огромного парка военных самолётов, Пентагон может рассчитывать только на половину из имеющихся бортов, что, конечно же, невероятно плохой результат.

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