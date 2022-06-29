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Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
Как гласит поговорка: Два "Олега" - это сила!
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По-настоящему курьёзный случай произошел с одним из клиентов популярного банка Тинькофф.

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Как рассказывает сам участник событий, его карта вдруг была заблокирована по причине того, что фирменный голосовой советник по имени Олег поговорил сам с собой. Он еще и принял решение, что происходят какие-то мошеннические действия.

Всем известно, что фирменный тинькоффский электронный консьерж  «Олег» вправе отвечать на входящие звонки, когда любимый клиент банка занят. Один из таких клиентов банка рассказал о курьёзной ситуации, которая случилась конкретно с ним.

На мобильный телефон клиента поступил вызов от еще одного корпоративного консьержа- помощника Олега, в этот момент владелец карты ответить на вызов не имел возможности. Поэтому вместо него трубку поднял голосовой консьерж Олег.

В итоге два "умных" Олега провели между собой небольшую, но содержательную беседу, в результате которой клиентская финансовая карта была заморожена.

Пострадавший клиент обратился в службу поддержки банка, и ему в довольно краткие сроки удалось вернуть ситуацию в нужное русло, а сотрудники Тинькофф банка попросили клиента о предоставлении дополнительной информации о ситуации, чтобы научить Бота Олега ботать более сознательно.

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#тинькофф #тинькофф банк #олег #помощник олег
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