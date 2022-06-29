Очень странные дела происходят в Италии.
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Там, по приказу чиновников на местах, введена система неминуемых штрафов для парикмахеров, которые решатся предложить клиенту 2 раза помыть голову – до стрижки и после.
Журналисты газеты The Guardian сообщают, что в Италии - одна из самых серьезных засух за последние 20 лет. Правительственные органы по всей Италии пытаются экономить воду.
Таким образом, дело дошло и до парикмахеров. Чиновники решили, что удобство клиентов значит гораздо меньше, чем всеобщее благо для государства.
Некоторые подстриженные головы чиновников говорят о том, что, если отказаться от двойного мытья головы в парикмахерских, то можно сэкономить тысячи литров воды в день. Хотя они же не упоминают о том, как парикмахерам вообще работать и где людям мыть голову перед парикмахерской, чтобы соблюдать все ранее принятые санитарные нормы и правила, регулирующие работу парикмахерских.
Проблема экономии воды стала для Италии настолько серьёзной, что во многих итальянских городах ввели нормы водопотребления, а знаменитые фонтаны в Милане и Риме отключили в целях экономии.