Эпичный космический проект Илона Маска выходит на финальную стадию

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Илон Маск и компания SpaceX всё ближе и ближе подбираются к тому, чтобы построить «Венец своего творения» - ракету «Super-Heavy», которая является самым мощным изделием компании и строится для того, чтобы отправлять на орбиту космический корабль «Starship» уже в конце этого лета.

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Совсем недавно новую ракету - носитель с помощью огромных роботов - подъемников установили на стартовый стол и теперь её ждут многочисленные огневые испытания.

Что мгновенно обращает на себя внимание, так это связка из 33 двигателей Raptor-2, которые будут являться основным подъёмным устройством для 70 метровой ракеты-носителя.

Эпичный процесс установки ракеты транслировали в реальном времени специалисты НАСА, а уже в конце июня намечены «пред-финальные» испытания, которые должны стать ещё одним шагом к доведению ракеты-носителя до реального полёта.

Илон Маск заявляет, что, когда всё пройдёт успешно (именно «когда», а не «если»), компания SpaceX будет ежемесячно отправлять космические корабли на любые доступные объекты во Вселенной.

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