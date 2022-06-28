Создатели легендарного реалити-шоу «Форт Боярд», которое известно по всему миру уже несколько десятков лет, выступили с заявлением о том, что уже в следующем, 33 по счёту сезоне программы, живых тигров, охраняющих Сокровища Форта, больше не будет.
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Живых хищников на телевизионной картинке заменят виртуальными 3D-моделями животных.
Такое решение принято «в рамках необходимости отреагировать на европейские общественные запросы по защите животных».
Конечно, такое решение совершенно точно повлияет на зрелищность соревнований. Ещё неизвестно, как будет реализована виртуальная моделей «тигров», которую увидят только зрители, но не участники.
Также придётся переработать большое количество классических конкурсов, в которых так или иначе были задействованы тигры и их бессменная дрессировщица "мадемуазель Моник".
Реальный рейтинг нового сезона популярнейшего реалити-шоу, но уже без тигров, удастся оценить только после того, как первые серии 33 сезона выйдут в эфир. Тогда и будет понятно, удовлетворили создатели шоу «общественный запрос» или им это сделать так и не удалось.