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Колония в Башкирии объявила тендер на закупку водного "банана", но отозвала лот после скандала
Первое, о чем поспешили сообщить деятели ФСИН - причина всему чуть ли не хакерская атака на сайт госзакупок. Но данная версия была быстро опровергнута.
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В среду появилась довольно странная новость. Башкирская исправительная колония опубликовала на сайте электронных закупок лот, согласно которому учреждение объявляет тендер на закупку «буксируемого водного матраса типа Банан».

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На эти цели государственное предприятие планировало потратить 130.000 рублей, а требования к техническим характеристикам изделия следующие: всем знакомый «водный банан» должен быть рассчитан на 6 человек, а в комплекте к нему исполнитель обязан поставить электрический насос, чехол и специальную оболочку для хранения, а также материалы для самостоятельного ремонта.

Как только данное объявление стало достоянием общественности, то это вызвало грандиозный скандал и руководству исправительного учреждения пришлось в срочном порядке оправдываться за свои действия.

Первое, о чём поспешили сообщить представители администрации колонии – «это ошибка электронной площадки для государственных закупок!», но данная версия было довольно быстро опровергнута журналистами.

Далее, дотошные представителей СМИ выяснили, что на балансе у исправительного учреждения числится ведомственная база отдыха, расположенная на берегу живописного водоёма. Именно поэтому начальство ИТК решило разнообразить отдых своих сотрудников и приобрести данное «плавсредство».

Как только версия с чуть ли не хакерской атакой на сайт госзакупок не подтвердилась, а скандал достиг поистине всероссийского масштаба, в ситуацию вмешалась руководство региона.

Ему крайне не понравилось то, что вокруг данной темы начались шутки, люди принялись делать мемы, а колония стала объектом всеобщего внимания.

Поэтому, чтобы не раздувать скандал, данный электронной лот с торгов сняли, и теперь остается надеяться, что в скором времени данная ситуация забудется.

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#госзакупки #банан #колония
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Колония в Башкирии объявила тендер на закупку водного "банана", но отозвала лот после скандала
Grotlon
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