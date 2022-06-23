Власти Китая разрабатывают инструменты по противодействию космическим угрозам со стороны других стран

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Власти Китая выразили крайнюю обеспокоенность тем, какое деятельное участие в последних международных военных конфликтах принимает компания Starlink.

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Так, господин Курсео, специалист исследовательской компании космических объектов, рассказал, что основания для серьёзной тревоги Китая вызывают одновременно компании Starlink и SpaceX, которые, по факту, оказались важными составляющими частями космического ВПК Америки.

Официальный Пекин опасается худшего сценария, при котором тысячи спутников, находящихся во владении Илона Маска, будут ориентированы для наблюдения за китайской территорией или, например, для поддержки Тайваня.

При этом официальное издание Народно-освободительной армии Китая, China Military, ещё в прошлом месяце крайне яростно критиковала тесные связи, которые образовались у компаний Маска с Пентагоном.

Китайские военные эксперты заявляют, что уже невозможно провести чёткой границы между коммерческим применением технологий компании и их военными реализациями.

В издании приводится такая цитата – «Существует серьезный риск для Китая в том, что «одержимое комплексом Бога» правительство США воспользуется спутниками Starlink, чтобы привести мир к бедствию и хаосу».

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