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На складах с начала года скопилось 50 млн смартфонов Samsung, которые так никто и не купил
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Экспертам, которые работают на мобильном рынке, стало известно о том, что к настоящему моменту на складах скопилось более 50 миллионов смартфонов компании Samsung.

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Это произошло потому, что в компании попросту не рассчитали свои силы и наметили для себя слишком амбициозный план по продажам. На самом же деле большинство моделей (особенно серии А) так никем не были куплены.

Тем не менее, Samsung ещё в начале года хотел отгрузить более 270 млн смартфонов, а непроданные товары - это почти 20% от всего объема. В «среднестатистический» год показатель нереализованной продукции колеблется примерно около 10%, поэтому увеличение этого количества в 2 раза явно свидетельствует о том, что компания Samsung действительно страдает из-за низкого спроса на свою продукцию.

Видимо поэтому уже с мая месяца объём производства данных единиц техники упал тоже в два раза. Компания признала свою ошибку и мгновенно отреагировала на ситуацию, снизив объёмы выпуска для снижения потерь.

Для такой ситуации есть много причин, но основные всем известны - это пандемия коронавируса, которая в последнее время отметилась масштабными локдаунами в Китае и общемировая нестабильность.

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#смартфоны #samsung #galaxy #galaxy a #самсунг
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