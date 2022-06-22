Особенно сильно "просела" линейка Galaxy A

Экспертам, которые работают на мобильном рынке, стало известно о том, что к настоящему моменту на складах скопилось более 50 миллионов смартфонов компании Samsung.

реклама

Это произошло потому, что в компании попросту не рассчитали свои силы и наметили для себя слишком амбициозный план по продажам. На самом же деле большинство моделей (особенно серии А) так никем не были куплены.

Тем не менее, Samsung ещё в начале года хотел отгрузить более 270 млн смартфонов, а непроданные товары - это почти 20% от всего объема. В «среднестатистический» год показатель нереализованной продукции колеблется примерно около 10%, поэтому увеличение этого количества в 2 раза явно свидетельствует о том, что компания Samsung действительно страдает из-за низкого спроса на свою продукцию.

Видимо поэтому уже с мая месяца объём производства данных единиц техники упал тоже в два раза. Компания признала свою ошибку и мгновенно отреагировала на ситуацию, снизив объёмы выпуска для снижения потерь.

Для такой ситуации есть много причин, но основные всем известны - это пандемия коронавируса, которая в последнее время отметилась масштабными локдаунами в Китае и общемировая нестабильность.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming