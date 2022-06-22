Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Тариф ОСАГО вырастет сразу на 30% для всех автовладельцев в России
Максимальная граница тарифного коридора увеличится до 7,5 тысяч рублей
анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ

Сегодня стало известно о том, что из-за резкого подорожания автомобильных запчастей Центробанк предлагает страховщикам в срочном порядке увеличить стоимость полиса ОСАГО для всех категорий водителей России.

реклама

Так, Центробанк уже разработал некие предложения, которые касаются изменения, а говоря правдиво - увеличение тарифов ОСАГО, которые способны хоть как-то позволить страховщикам оставаться на плаву и не стать совершенно убыточными.

Конечно же, для рядовых автовладельцев это приведёт только к существенному подражанию услуг страховщиков. Проект предполагает расширение базового тарифа ОСАГО для большинства владельцев транспорта в России сразу надо 30% процентов в обе стороны.

Справедливости ради, стоит отметить, что 99% всех страховщиков ОСАГО в России используют исключительно максимально возможную границу коридора. И понятие «тарифный коридор» это скорее «сферический конь в вакууме», а не отражение действительности.

Банк России заявляет, что такое подражание позволит «учитывать риски автовладельцев» в условиях выросшей стоимости запчастей. Теперь же предлагается установить базовую ставку ОСАГО индивидуально для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор увеличится на 18% и вверх и вниз. При этом, регулятор объясняет, что в последнее время самые «популярные» детали, которые применяются для замены и восстановления авто после аварий (это капоты, бампера, радиатор и колёсные диски, стёкла и так далее) увеличились на 28% процентов и сфере ОСАГО нужно как-то реагировать на эти увеличения.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #россия #санкции против россии #санкции на россию #осаго #страхование
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
Почему торговые центры РФ не изгоняют западные бренды – арендная война может начаться уже в сентябре
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
28
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
19
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
23
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
36
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
26
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
27
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
5
Представлена пилотная версия приложения YouTube ReVanced
4
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Известный майнер назвал условия для перехода Эфира на PoS – криптозима и падение курса до $500
6
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получат 3-нм техпроцесс
24
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
13
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
29
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Steam анонсировал большую летнюю распродажу: God of War, Cyberpunk 2077, GTA V и многое другое
10
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
178
Xiaomi POCO X4 GT получит Dimensity 8100, 144-Гц дисплей, MIUI 13 и будет стоить от 400 евро
+

Популярные статьи

Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
51
Ретроклокинг: история Super HEDT
29
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
54
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
20
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
2
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
17
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
31

Сейчас обсуждают

Infinity78
14:30
странно, что вообще чего-то понял
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
Александр Скотников
14:29
На данный момент в разработке более 20 российских игр.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Hacknir
14:28
утю тю какие мы нежные
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Александр Скотников
14:28
Отправил жалобу на ваше сообщение.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Hacknir
14:28
в какие? своих игр то нету)
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
N1ghtwish
14:26
Подбрасывают неугодным наркотики? https://www.youtube.com/watch?v=hJxdlnrecXM
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Grotlon
14:25
Встройка в Rembrandt примерно такую производительность выдает.
В первых игровых тестах видеокарта Intel Arc A380 уступила конкурентам AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1650
incognito_ineta
14:24
Бабушек на митингах разгонять что ли.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Midosa
14:23
Дык чо Алексей Румянцев слился, кактолько его носиком в путинское трепло ткнули? Сразу холуйчик жало в ж засунул?
Выступая на ПМЭФ-2022 президент РФ заявил о предстоящих изменениях в мире
N1ghtwish
14:22
Будет что-то типа этого, только для мобилок: https://youtu.be/DtL2-p-dwm4
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем