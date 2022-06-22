Сегодня стало известно о том, что из-за резкого подорожания автомобильных запчастей Центробанк предлагает страховщикам в срочном порядке увеличить стоимость полиса ОСАГО для всех категорий водителей России.
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Так, Центробанк уже разработал некие предложения, которые касаются изменения, а говоря правдиво - увеличение тарифов ОСАГО, которые способны хоть как-то позволить страховщикам оставаться на плаву и не стать совершенно убыточными.
Конечно же, для рядовых автовладельцев это приведёт только к существенному подражанию услуг страховщиков. Проект предполагает расширение базового тарифа ОСАГО для большинства владельцев транспорта в России сразу надо 30% процентов в обе стороны.
Справедливости ради, стоит отметить, что 99% всех страховщиков ОСАГО в России используют исключительно максимально возможную границу коридора. И понятие «тарифный коридор» это скорее «сферический конь в вакууме», а не отражение действительности.
Банк России заявляет, что такое подражание позволит «учитывать риски автовладельцев» в условиях выросшей стоимости запчастей. Теперь же предлагается установить базовую ставку ОСАГО индивидуально для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей.
Для общественного транспорта тарифный коридор увеличится на 18% и вверх и вниз. При этом, регулятор объясняет, что в последнее время самые «популярные» детали, которые применяются для замены и восстановления авто после аварий (это капоты, бампера, радиатор и колёсные диски, стёкла и так далее) увеличились на 28% процентов и сфере ОСАГО нужно как-то реагировать на эти увеличения.