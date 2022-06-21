Таким незатейливым способом "цифровые Робин-Гуды" хотели не только немного заработать, но и помочь своим друзьям и знакомым справиться с бешенным ростом цен на бензин в США

Довольно курьёзный случай произошёл в Соединенных Штатах Америки.

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Там, на фоне топливного кризиса, предприимчивые жители взломали с помощью «неназванного оборудования» топливную аппаратуру на близлежащих автозаправочных станциях и сделали так, чтобы при определённых манипуляциях колонки выдавали топливо вообще без денег.

На первых парах, талантливые «хакеры из народа» пользовались данной лазейкой в личных целях, но, в скором времени, жажда наживы их захватила - они разместили в социальных сетях подробный рассказ о том, как можно получить бензин с большой скидкой, используя их «криминальную методу».

При этом, совсем скоро о данном виде услуг стало известно местным копам, которые довольно оперативно вычислили «хакеров-неудачников» и прикрыли лавочку. Однако, всё-таки за время действия такой «акции» немалое количество людей успели заправить свои автомобили с внушительными скидками.

Народная любовь и слава ещё некоторое время будет ласкать сердца «хакеров Робин Гудов», сидящих за решёткой.

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