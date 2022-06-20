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Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
С начала года закрыто уже более 500 отделений банков по всей стране и это только начало
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По сведениям издания «Коммерсант», практически все российские банки приступили к выполнению серьезной задачи по уменьшению количества отделений, которые доступны для клиентов.

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Например, Сбербанк по сравнению со всеми другими банками Российской Федерации, закрыл отделений больше, чем все основные участники рынка вместе взятые.

Структуры Сбера приняли решение только в мае месяце закрыть более 70 отделений, а с начала года число закрытых пунктов очного обслуживания населения уменьшилась на 160. При этом, все остальные банки за последний месяц весны закрыли в общей сложности 67 офисов.

В общероссийском выражении банковская сфера потеряла более 500 отделений клиентского обслуживания. Сейчас в среднем можно ориентироваться на 25.000 отделений банков по всей России всех банков и из этой цифры более 13.000 офисов принадлежат Сберу.

Надо признать, что данная тенденция началась не вчера и не сегодня. Банки давно стали ориентировать своих клиентов на использование мобильных приложений онлайн-банкинга и вообще всячески стимулировали отказаться от посещения офисов,  предлагая более выгодные условия при оформлении различных договоров онлайн и повышенные процентные ставки по вкладам, а также более выгодную ипотеку и многие другие продукты.

Только в одном Сбербанке услугами фирменного мобильного приложения пользуются более 100 миллионов россиян, но есть и другой вопрос. В регионах, где покрытие сетью финансовых организаций оставляет желать лучшего, клиенты сталкиваются действительно с проблемами.

Ведь нередки случаи, когда вместе с офисами, убирают или сокращают сеть банкоматов. Поэтому снять средства, особенно для людей старшего возраста, становится действительно тяжело.

Центробанк России рекомендует финансовым организациям перед закрытием офисов разослать клиентам уведомления и предупреждения, а также дать им некоторое время на то, чтобы завершить все свои финансовые дела очно.

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