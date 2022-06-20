Это восставший из пепла, как Феникс, любимый всеми YouTube Vanced, но от других разработчиков

Несколько месяцев назад стало известно о том, что популярнейшее приложение Vanced, которое позволяло блокировать рекламу на YouTube, было удалено со всех платформ из-за беспрецедентного давления со стороны компании Google на разработчиков софта.

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Тем не менее, миллионы поклонников приложения по всему миру такое развитие событий не оставило равнодушными, ведь приложение YouTube Vanced, по сути своей, превратилось в абсолютно бесплатную альтернативу подписке Премиум.

Сегодня стало известно о том, что совершенно иная компания разработчиков из разных стран приняла решение продолжить проект и создала пилотную версию приложения ReVanced.

При этом, отдельно ребята подчёркивают, что никак не связаны с командой, занимавшейся проектом ранее, но для простых пользователей очевидно, что данное приложение - это явное продолжение народной борьбы против цифровых гигантов и их навязчивой рекламы.

Сейчас ReVanced предлагает абсолютно те же самые функции, что и опальное приложение Vanced. Справедливости ради, стоит отметить, что пилотная версия нового приложения выпущена лишь 15 июня 2022 года и в настоящее время не поддерживает root, a распространяется в виде apk-установщика, но файл достаточно легко найти на просторах сети.

Приложение ReVanced уже позволяет воспроизводить контент в свернутом окне, а отключение рекламы - это главное, что гарантирует «восставшему из пепла» приложению по блокировке рекламы на YouTube бешеную популярность у пользователей всего мира.

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