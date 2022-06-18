В планах осуществить полет уже в 2024 году. О ценах пока ни слова, но аналогичный полет для семерки американцев стоил от 20 до 40 млн долларов за пассажира

Сегодня господин Лоскутов, директор компании «Главкосмос», немного рассуждал на тему того, будет ли открыто в России направление космического туризма и как скоро это произойдёт.

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По его словам, первые космо-туристы из России смогут отправиться на борт почти отслужившей своё международной космической станции уже в 2024 году.

Заранее известно, что в качестве транспорта будут использованы корабли Союз, которые имеют 3 посадочных места и за 1 раз способны отправить в космос сразу двоих туристов. При этом, третий член экипажа будет профессиональным космонавтом, на которого возложены обязанности управления и стыковки.

Также господин Лоскутов заявляет, что полёт в космос для «простых русских людей» вполне реален, но для этого нужно быть «очень обеспеченным» жителем России.

Например, недавняя отправка 7 американских туристов на тех же кораблях Союз, которая была осуществлена при посредничестве американской компании космических путешествий, обошлась каждому из 7 пассажиров в сумму от 20 до 40 млн долларов.

Как дифференцировалась сумма по каждому из туристов не известно, но это в принципе позволяет равняться на указанные цифры стоимости такого полета. Даже для «обеспеченных русских людей» такая цифра за полёт выглядит попросту дико!

При этом известно, что еще осенью прошлого года компания «Главкосмос» представила предварительный проект договора, в котором в качестве будущих космических туристов фигурировали сразу четыре человека.

До нынешнего момента формально никаких космических туристов российская космическая отрасль не запускала, если не причислять к таковым съемочную группу из 2 человек, которая, по сути, не только снимали в космосе кино, но и выполняла некие элементарные технологические задачи, которым их предварительно обучили на Земле. Это нельзя в полной мере причислить к термину «Турист».

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