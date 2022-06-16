Интересно здесь то, что доменное имя зарегистрировали ровно за 2 дня до того, как было объявлено новое название "старого Макдональдса"

На волне общего хайпа по поводу открытия «старого нового Макдональдса» все как-то позабыли о том, что всё ещё находятся люди, готовые за счёт своей осведомлённости существенно поправить своё же финансовое положение.

реклама

Так, например, по данным РБК, примерно за 2 дня до открытия сети питания «Вкусно и точка» на одном из ресурсов был зарегистрирован доменный адрес, комбинация букв которого совпадает с будущим названием сети фастфуда.

При том, что журналисты всей страны всячески спекулировали на тему будущего названия компании, никто до последнего момента так и не смог назвать правильный вариант.

Теперь же доменное имя «vkusno-i-tochka.ru» продаётся всего за триста млн рублей. При этом, данные владельца домена скрыты, а связаться с продавцом через форму обратной связи не удаётся.

В компании «Вкусно и точка» сообщили СМИ, что не выкупали указанный домен, а ещё на этапе выбора названия для «нового старого Макдональдса» рассматривали несколько вариантов доменных имён и именно их купили и зарегистрировали заранее.

Представители регистратора доменных имён reg.ru сообщили, что новый домен сам по себе высокой ценности не имеет, но цифро-буквенное сочетание конкретного адреса может быть интересно «определённым покупателям».

Также технический директор Илья Лисс говорит, что ещё с начала ковид-пандемии количество продаж так называемых «доменов-миллионников» значительно выросло и теперь ни у кого не вызывают удивления сделки по продаже доменных имён стоимостью больше 10 млн рублей даже если это происходит в теневом секторе на вторичном рынке.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming