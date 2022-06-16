Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Азуле, рассказала широкой общественности о том, что около 770 млн взрослых жителей планеты вообще не умеют читать и писать.
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Такое заявление было сделано на проходящий в эти часы седьмой по счёту международной встрече, касающейся образования взрослых. Госпожа директор очень сожалеет, что в 21 веке более 770 млн взрослых не имеют доступа к элементарному образованию, причём 2/3 из названного количества - это женщины по всему миру.
«Необходимо срочно активизировать усилия по обеспечению доступа к образовательным программам. Это просто немыслимо, что в столько современном и технологичном мире почти 10% взрослого населения планеты не обладают элементарными навыками. Ещё более устрашающими выглядят цифры в 125 млн молодёжи из этих 770 млн взрослых людей, которые также не имеют возможности прочитать или написать самые простые фразы» - добавляет Азуле.
О каком прогрессе планетарного масштаба может идти речь, если у 10% трудоспособного и во многом талантливого населения нет возможности раскрыть свой потенциал, сокрушается Азуле.