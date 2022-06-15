Речь идет о проектах подводных лодок типа "Колумбия" и "Вирджиния"

Американские военные профильные издания сообщают о том, что военно-морское ведомство этой страны испытывает существенные затруднения с реализацией сразу двух масштабных проектов по обновлению подводного флота.

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Так, среди основных проблем журналисты называют непомерный и неконтролируемый рост расходов на разработки, а также плохую работу подрядчиков. Например, только за прошедшие несколько месяцев, рост расходов на постройку дюжины подводных лодок класса «Колумбия», которые, по плану, должны были быть спущены на воду в 2031 году, составил уже 4 млрд долларов.

Всего же на постройку данных подводных лодок планируется потратить более 110 млрд долларов, сообщает Счётная палата США.

Не менее проблемно выглядят и обстоятельства, с которыми сталкиваются производители новейших ударных подводных лодок типа «Вирджиния». Работа над этой лодкой всё больше и больше отстаёт от графика, а затраты на строительство продолжают с каждым днем всё расти. На это влияет высокий спрос на рабочую силу и в целом выполнение морских подрядов менее опытными работниками.

По задумке командования, субмарины «Колумбия» заменят подводные лодки класса «Огайо», которые вооружены ядерными ракетами Трайдент. Эти новейшие подводные лодки должны стать главной линией американской стратегии ядерного сдерживания (ядерной триады) вплоть до начала 22 века.

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