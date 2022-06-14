Пока что в Подмосковье, затем - по всей России. Пешеходы сомневаются, что им станет безопаснее ходить по улицам любимых городов

Сегодня стало известно о том, что правительства регионов и крупных городских агломераций пытаются постепенно регламентировать сферу пользования электросамокатами и другим подобным транспортом.

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Так, например, в Подмосковье и еще 10 городах России совсем скоро появятся «выделенки» для электросамокатов. Плюс к этому, во всём Подмосковье в качестве эксперимента появится единый порядок работы для всех компаний, которые предоставляют услуги кикшеринга.

Данное решение было принято в Московской Областной Думе, а начнёт оно действовать с 2023 года. В рамках этого решения в каждом городе совместными с администрациями усилиями будут разработаны схемы парковок для кикшеринговых самокатов в местах, которые, с одной стороны, востребованы теми, кто пользуется услугами электросамокатов, а, с другой стороны, не мешают развитию городской инфраструктуры. При этом больше не будет стихийных «завалов» электросамокатов в самых неожиданных местах.

А вот специальные выделенные полосы на тротуарах появятся совсем скоро, но появится и специальный конкурс, в рамках которого будут выбирать операторов кикшеринга. В целом, это первые осмысленные шаги по регулированию сферы электросамокатов в России.

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