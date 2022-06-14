Она инвестировала в "мощнейшую" майнинговую ферму в самом центре Столицы

Очередной курьёзный случай произошел с московской пенсионеркой, которая решила рассмотреть в качестве возможного поля для инвестиций криптовалюту.

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Так, по сообщениям Telegram-каналов, московская пенсионерка 70 лет вложила около 5 млн рублей в майнинговую ферму, но из этого, как Вы уже поняли, ничего не вышло.

Ещё в начале 2020 года пенсионерке позвонил молодой человек с приятным голосом и убедил её попробовать различные варианты для инвестиций. Нужно отметить, что бабушка и сама отлично разбиралась в инвестиционной теме - до этого она потеряла почти 2 млн рублей, поверив старт-апу «Соль Руси», который оказался не уникальным соляным месторождением, а очередным «МММ».

Теперь же пенсионерка решила, что надежнее крипты могут быть только крипто-защищённые инвестиции и поэтому она не поленилась посетить офис конторы, где воочию убедилась в том, что все легально.

В следующие два года она отнесла мошенникам, которые, к слову сказать, расположились в одном из московских офисов и юзали вполне себе реальную майнинговую ферму, около 5 млн рублей, но уже в начале мая все её инвестиции оказались заблокированы или переоформлена на других людей, а на телефоны никто не отвечал. Пенсионерке пришлось обратиться в полицию.

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