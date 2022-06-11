Администрация PornHub уволила единственного внештатного сотрудника в России, который занимался маркетинговыми вопросами развития площадки.
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Сам бывший сотрудник Дмитрий Колодин говорит, что для него было совершенно очевидным, что рано или поздно всё в вопросах взаимодействия станет на стоп. Хотя он никогда не был официально оформлен, на площадке ПорнХаб он был контрактным внештатным сотрудником - консультантом.
При этом, он крайне положительно оценивает свой вклад в развитие сервиса в России и говорит, что, к чести администрации сайта, даже на фоне санкций никто не спешил с выводами и искренне пытался справиться с новыми блокирующие санкциями, которые коснулись финансовых каналов.
Звучали даже предложения переехать в другую страну, чтобы продолжать работать на PornHub и получить возможность без проблем перечислять заработную плату.
Господин Колодин крайне расстроен тем, что ему не удастся после 6 лет плодотворного сотрудничества продолжить развивать вместе проект Порнхаб в России.
Но он также крайне эмоционально тронут тем, что компания его не бросила, а несколько месяцев поддерживала финансово и до последнего пыталась оттянуть тот день, когда будет официально оформлено окончание долгой и продуктивной совместной работы.