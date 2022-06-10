Начнется период современных космических войн

Сегодня глава «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин, выступил с интересным видением будущего мировой и отечественной электроники.

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Так, господин Рогозин заявляет, что в ближайшие 15 лет по известной ему достоверной информации, поступающей по закрытым каналам, ведущие космические державы мира выведут на орбиту специализированные средства радиоэлектронной борьбы, обладающие колоссальной мощностью.

Такие космические аппараты будут способны по нажатию одной кнопки превратить в космический мусор целые орбитальные группировки. Это касается и любого из мегаполисов на Земле. То есть, все напичканные множеством электроники транспортные средства, которые, конечно, не защищены от электромагнитного излучения большой мощности, будут полностью уничтожены. Ведь многие забывают, что электромагнитный импульс также катастрофически вреден для электронной и полупроводниковой техники как и кибератаки.

Далее, добавляет Рогозин, очевидно, что выиграют те государства, которые больше полагаются на механику и отказоустойчивую «элементарную электронику». Это во время мега-конфликтов, которые рано или поздно начнутся между космическими державами, станет действительно преимуществом.

Ещё раз предупреждаю, говорит Рогозин, что чрезмерное увлечение полупроводниками поставит, в конце концов, всю западную цивилизацию на колени.

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