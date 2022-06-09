Такой робот-пиццайола вполне способен заменить собой персонал небольшой пиццерии

Учёные создали «робота-пицца-мейкера», который способен заменить сразу несколько человек персонала небольшой пиццерии.

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Специальная роботизированная система предназначена для небольших предприятий общественного питания и производители её уже получили несколько заказов от компаний по всему миру.

Так, компания «Нала роботикс» из Иллинойса (США), представила автономную, полностью автоматизированную систему для приготовления пиццы, которая состоит из специальной зоны хранения заготовок, печи и специального подвижного «координатора-манипулятора» для свободного перемещения по всему периметру кухни.

Когда клиенты пиццерии делают заказ, выбирая его в электронном терминале самообслуживания, он тут же поступает на кухню и робот начинает работать. Пока что он может выбрать один из четырёх вариант теста, размазать на раскатный тестовый блинчик соус по выбору, и посыпать его любыми начинками из огромного меню по выбору клиента.

При этом, производительность такой роботизированной системы составляет до 50 пицц диаметром до 45 см всего за один час!

Робот отлично «коннектится» с другой кухонной техникой. Например, его можно использовать для приготовления гриля и картофеля фри, а за доплату манипулятор можно подвергнуть дополнительному обучению и привить ему навыки приготовления крылышек барбекю, гамбургеров, салатов и даже пасты.

Стоимость данной системы на основе лизинговой аренды составляет 7000 долларов США в месяц.

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